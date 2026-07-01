Excursions crépusculaires en kayak Place de Dornhan Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Excursions crépusculaires en kayak

Place de Dornhan Maison de l’eau et la nature Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

à partir de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23

Envie d’une sortie fraîcheur, de voir des castors ? cette excursion est faîte pour vous !

Découverte des berges de la Saône, sur les traces des castors et oiseaux, avec un animateur nature. Repas tiré du sac.

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Place de Dornhan Maison de l’eau et la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

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English :

Want to enjoy a refreshing outing and see some beavers? This excursion is perfect for you!

Explore the banks of the Saône, following the tracks of beavers and birds, with a nature guide. Bring your own lunch.

L’événement Excursions crépusculaires en kayak Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux