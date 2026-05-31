Exercice pratique d’hypnose guidée, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

Exercice pratique d’hypnose guidée Vendredi 25 septembre, 14h30 Médiathèque de Riscle Gers

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T14:30:00+02:00 – 2026-09-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T14:30:00+02:00 – 2026-09-25T16:30:00+02:00

Atelier Hypnose & Sommeil

Etienne Dedieu, professionnel de santé formé à l’hypnose, vous propose un moment de détente et d’apprentissage dans le cadre calme et apaisant de la médiathèque.

Vous arrive-t-il de vous réveiller en pleine nuit, sans réussir à retrouver le sommeil ? Cet atelier a l’ambition de vous aider à apprivoiser ces réveils nocturnes et retrouver un endormissement plus serein.

Au programme :

Une initiation douce à l’hypnose, accessible à tous

Des exercices pratiques pour calmer le mental en pleine nuit

Des techniques simples à reproduire chez soi

Vous repartirez avec quelques outils concrets.

Groupe limité à 12 participants pour garantir un accompagnement de qualité et un espace sécurisant d’échange.

Organisé en partenariat avec la CPTS de l’Adour et les médiathèques du territoire.

Inscription nécessaire.

Médiathèque de Riscle place de la libération 32400 RISCLE Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/exercice-pratique-dhypnose-guidee-1775662286 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/exercice-pratique-dhypnose-guidee-1775662286 »}]

avec Etienne Dedieu, Infirmier praticien en hypnose