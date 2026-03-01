Expérience vins & fromages BAF Paris Paris

Venez découvrir des accords vins & fromages dans une cave voûtée à l’ambiance un peu inattendue, entre dégustation et univers DJ.

On commence avec un verre de bienvenue, puis une dégustation guidée avec un expert pour tester des accords originaux (et revoir les bases). À la fin, vous passez derrière les platines pour mixer comme un vrai DJ.

Comptez environ 1h45 sur place.

Accessible à tous à partir de 18 ans.

Adresse : 60, Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

Tarif : 69€ par personne (paiement par carte sur place)

Pour réserver, contactez-nous sur WhatsApp au 07.49.02.80.90 en précisant votre demande.

Découvrez l’histoire de notre terroir, vivez les traditions françaises et prenez le temps de savourer des accords basiques et originaux dans notre lieu unique : une cave voutée typiquement Parisienne.

Du vendredi 13 mars 2026 au mardi 30 mars 2027 :

payant

Le prix de cette expérience est de 69€ par personne. Les enfants en bas âge peuvent évidemment accompagner leurs parents.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Date(s) :

BAF Paris 60 Rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris

+33749028090 bafparis@icloud.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61564174906078 https://www.facebook.com/profile.php?id=61564174906078



