Expérimentation Dendrites Saint-Amand-Montrond

#CD18 Expérimentation Dendrites

En s’appropriant la technique des dendrites employée par George Sand, expérimentation et création en peinture aquarelle de paysages bucoliques.

8 personnes maximum Tout public

#CD18 Dendrites experimentation

