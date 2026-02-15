Expérimentation Dendrites Saint-Amand-Montrond
Expérimentation Dendrites Saint-Amand-Montrond mardi 20 octobre 2026.
31 cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:30:00
2026-10-20
En s’appropriant la technique des dendrites employée par George Sand, expérimentation et création en peinture aquarelle de paysages bucoliques.
8 personnes maximum Tout public 0 .
31 cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 97 bibliotheque@ville-saint-amand-montrond.fr
English :
#CD18 Dendrites experimentation
