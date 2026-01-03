Explain to me // visites commentées INTERFACE Dijon
samedi 19 septembre 2026 · INTERFACE · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Explain to me // visites commentées
INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-10-10 15:45:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17
Le rendez-vous idéal pour en savoir plus ou découvrir les œuvres de l’exposition Bodysurf présentant le travail de katinka bock • hugo capron • claude cattelain • pauline creuzé • robin davourie • simone decker • kenny dunkan • jean dupuy • chloé ferrer • dora garcía • hans hemmert • joël hubaut • barbara kruger • natacha lesueur • man ray • mathieu mercier • philippe ramette • hugues reip • hugo schüwer boss • sigurdur arni sigurdsson • didier trénet • erwin wurm .
INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com
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English : Explain to me // visites commentées
L’événement Explain to me // visites commentées Dijon a été mis à jour le 2026-07-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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