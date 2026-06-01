Exploration sonore et musicale, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Exploration sonore et musicale, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Exploration sonore et musicale Samedi 20 juin, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Alexis Favraud alias Dr Larsène propose un éveil musical pour les tout-petits et leurs parents. De quoi fêter en avance la Fête de la musique en famille !
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « https://www.docteurlarsene.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier spectacle animé par Dr Larsene Fête de la musique Festival 33 Tour
@Alexis Favraud
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