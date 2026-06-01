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Exploration sonore et musicale, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Exploration sonore et musicale, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Exploration sonore et musicale, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Flora Tristan

Adresse : 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Exploration sonore et musicale Samedi 20 juin, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

Alexis Favraud alias Dr Larsène propose un éveil musical pour les tout-petits et leurs parents. De quoi fêter en avance la Fête de la musique en famille !

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « https://www.docteurlarsene.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier spectacle animé par Dr Larsene Fête de la musique Festival 33 Tour

@Alexis Favraud

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