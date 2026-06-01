Explorer les plantes sauvages comestibles : reconnaître, cueillir, savourer avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Explorer les plantes sauvages comestibles : reconnaître, cueillir, savourer avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux mercredi 17 juin 2026.
Explorer les plantes sauvages comestibles : reconnaître, cueillir, savourer
avec Nos Deux Mains Mercredi 17 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
À partir de 16 ans, sur inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Au menu : une balade dans la nature pour les récolter, suivie d’un temps collectif pour apprendre comment les cuisiner. Venez avec un carnet si vous souhaitez prendre des notes.
Crédits photo Nos 2 Mains
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