Explorer par le numérique le patrimoine byzantin et caucasien : le fonds Thierry (1950-2000) à l’INHA, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau
Explorer par le numérique le patrimoine byzantin et caucasien : le fonds Thierry (1950-2000) à l’INHA, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Explorer par le numérique le patrimoine byzantin et caucasien : le fonds Thierry (1950-2000) à l’INHA Vendredi 5 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
À l’INHA, chercheurs, ingénieurs et conservateurs reconstituent plus d’un demi-siècle de voyages et de recherches menés par Nicole et Jean-Michel Thierry, du Moyen-Orient au Caucase. Au cœur de cette démarche, la numérisation d’un important fonds photographique et l’édition numérique enrichie du recueil de leurs itinéraires archéologiques retracent étapes par étapes les sites visités et documentés. Le numérique permet aujourd’hui de préserver et de partager des archives fragiles, parfois seuls témoignages de monuments menacés, inaccessibles ou disparus.
Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Nicole ou Jean-Michel Thierry, mission à Ushguli, Svanétie, Géorgie – Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art [Cote INHA : 4 Phot 68]
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
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