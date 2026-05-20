Explorez la nature sauvage en réalité virtuelle au Forum des images Forum des images Paris mercredi 20 mai 2026.

Immersion Sauvage

En partenariat avec Wild Immersion, pionnier des documentaires immersifs, retrouvez au Forum des Images une nouvelle une offre de trois programmes de films 360° en Réalité Virtuelle.

Capturés dans les habitats naturels, produits éthiquement, les films de l’offre Immersion Sauvage vous emmènent au cœur de la nature. Prenez place sur un siège rotatif, enfilez un casque VR et plongez au milieu des animaux sauvages dans leur environnement naturel.

Offre de lancement : 4€ la séance, du 20 mai au 11 juin !

→ infos & réservations

Les Expériences

3 films 360°

Un billet vous permet de visionner un programme au choix parmi les trois proposés :

#1 : Les Coraux, cœur des océans

Plongez dans l’océan, contemplez les récifs coralliens aux couleurs vibrantes et la faune unique qui y habite : requins en embuscade, poissons tropicaux, tortues de mer en pleine migration…

#2 : Le Cycle de la savane

Direction la Tanzanie pour un spectacle saisissant au cœur de la savane, aux côtés de troupeaux d’herbivores et de leurs prédateurs.

#3 : Amérique centrale, entre jungle et océan

Découvrez la richesse de la biodiversité de l’Amérique centrale. Pélicans, crocodiles, paresseux ou encore tortues marines…

Durée des expériences : environ 15 min

Offre disponible en français et en anglais

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Infos pratiques

Horaires d’ouverture

Accès en continu aux horaires d’ouverture de l’expérience immersive.

mercredi : 15h à 20h

jeudi : 18h à 20h

vendredi : 18h à 20h

samedi : 15h à 20h

dimanche : 15h à 19h

Le Forum des Images vous offre une expérience en 360° au cœur de la nature ! Pour tout public. À partir de 5 ans. Du mercredi au dimanche, du 20 mai au 11 juillet.

Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

→ Offre de lancement : 4€ la séance, du 20 mai au 11 juin !

Un billet vous permet de visionner un des 3 programmes de l’offre.

Offre de lancement : 4€ la séance, du 20 mai au 11 juin !

Offre spéciale trio : 10€. Billet Trio valable pour 3 personnes.

Bon plan CinéKids : 3€ en complément de l’achat d’un billet pour une séance CinéKids, le jour de la séance CinéKids.

Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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