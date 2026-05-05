Explorez les opportunités d’emploi au sein de l’Armée de Terre !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme

Explorez les opportunités d’emploi au sein de l’Armée de Terre ! Mercredi 17 juin, 13h30 Vendôme – Agence VENDOME Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T15:30:00+02:00

Participez à une réunion d’information avec l’Armée de Terre et explorez les nombreuses opportunités d’emploi qui s’offrent à vous au travers de 16 domaines et 100 spécialités ! Profitez de cette opportunité pour découvrir un univers passionnant et plein de possibilités ! Pré-requis pour intégrer l’Armée: -être âgé(e) de 17 ans et demi jusqu’à 31 ans en fonction de la qualification -être de nationalité française -avoir effectué la Journée de Défense et Citoyenneté -ne pas avoir été condamné(e) à

Vendôme – Agence VENDOME 41100 Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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