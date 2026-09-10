Informations pratiques

Référence incontournable de la chapellerie et des accessoires de tête, active depuis près d’un siècle, Maison Michel, Maison d’art résidente du 19M est mise à l’honneur par la Galerie du 19M Paris/Aubervilliers. L’occasion de découvrir ses savoir-faire uniques à travers une exposition exceptionnelle, Métamorphoses, les chapeaux de Maison Michel, du 23 septembre au 13 décembre 2026.

Du bois de tilleul au feutre, du ruban à la voilette

Fidèle à la vocation du 19M de rendre les Métiers d’art accessibles au plus grand nombre, cette exposition gratuite et ouverte à tous les publics propose une immersion dans l’univers merveilleux de Maison Michel. Conçue comme un parcours poétique à travers les formes et les matières, l’exposition met en lumière la magie du geste artisanal et la diversité des savoirs qui animent les mondes de la chapellerie. Un patrimoine vivant et enrichi chaque jour dans les ateliers de la Maison d’art, où la transmission de techniques rares nourrit une création en constante évolution.

En retraçant la transformation de la matière brute, du bois de tilleul au feutre, du ruban à la voilette, le visiteur plonge au coeur de cette alchimie créative, à la rencontre des formiers, chapeliers, couseuses de paille ou modistes – qui tous contribuent à façonner le couvre-chef, symbole d’identité et d’expression personnelle.

Bérets, bibis, casquettes, canotiers, capelines et fédoras, stars de l’expo

Au coeur de l’exposition, bérets, bibis, casquettes, canotiers, capelines et fédoras côtoient des pièces exceptionnelles dévoilées lors de défilés pour les plus grandes Maisons de mode, ainsi que des créations inédites issues de collaborations avec de jeunes créateurs.

Tour à tour populaire, spectaculaire, pratique ou surprenant, le chapeau s’impose comme un puissant marqueur d’identité. Sa force évocatrice imprègne également les imaginaires collectifs, comme en témoigne sa place au cinéma, où il dépasse le simple statut d’accessoire pour devenir un puissant indice visuel. Le visiteur est ainsi invité à redécouvrir toute la portée symbolique du chapeau dans le 7e art, où il continue de forger des figures inoubliables.

Le saviez-vous ? Créée à Paris en 1936, Maison Michel est un atelier de chapellerie où artisanat d’art et créativité se conjuguent pour façonner des couvre-chefs d’exception. Forte d’un héritage de près d’un siècle, la Maison perpétue les métiers rares de modiste, formier et chapelier, garants d’un savoir-faire unique et de finitions d’exception.

Fournisseur des collections Haute Couture et Prêt-à-Porter, Maison Michel développe aussi depuis 2015 ses propres collections sous la direction artistique de Priscilla Royer.

Du 23 septembre au 13 décembre 2026, la Galerie du 19M accueille l’exposition Métamorphoses, les chapeaux de Maison Michel.

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 13 décembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-14T00:59:59+01:00

Date(s) :

le 19M 2 place Skanderbeg 75019 Paris



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