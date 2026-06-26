Informations pratiques

EXPO collective d’art urbain « Paris-Paradol » du 26 juin au 19 juillet 2026, Paris 14ème.

27 artistes féministes de la scène urbaine française et belge, chacune dotée d’un univers très personnel, présentent 60 œuvres qui célèbrent Paris Paname et les femmes.

Line up : Audrey Maréchal Demarcy, Ariane Pasco, Bepops, Carole.b, Christell.t, Clémence Devienne, Diane.d2, Djulaïlapapaï, Gladpow, Glas, Gil KD, G6k Adams, La_meuf_street_art, Lapin Mutant, Lou Hophop, Lucce Lucce, Mcgm.19, Ms Beja, Nina Von Kidow, Raphaelle Emery, Rouroune, Sonia 0, Sori, Vera Di Bianca, Waterflocolors, Wild Wonder Woman, Zazou

60œuvres aux techniques

et supports très variés : peinture aérosol, acrylique, huile,

aquarelle, posca, crayon, pastels, collage, paillettes, café, tissu,

pochoir, dessin, prints, digigraphies, papier, magazine vintage, plan

RAPT et bus de Paris, « carte orange », toile, carton, aluminium Dibond,

ardoise, bombe aérosol, vinyle.

Dans le café-restaurant « Chez Patrice », Dit le Paradol ! Et la salle Varda de la Régie de Quartier.

Rue Prévost-Paradol 75014 Paris

Métro et tramway Portes de Vanves.

Entrée Libre

Horaires : jeudi, vendredi, samedi : 10h-13h et 16h-19h + Dimanche : 10h-13h

Visites commentées vendredi et samedi à 16h + live-paintings surprises !

Le lieu donne sur la rue piétonne Paradol, abritée d’arbres avec une terrasse pour boire un verre ou un manger un plat de «Chez Patrice », c’est très agréable ET sur le marché des Puces de Vanves pour chiner !

Exposition collective d’art urbain « Paris-Paradol » avec 27 artistes femmes et 60 œuvres qui célèbrent Paris et les femmes !

Du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 13h00

jeudi, vendredi, samedi

de 16h00 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T12:30:00+02:00;2026-06-26T16:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T13:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T12:30:00+02:00;2026-07-02T16:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:30:00+02:00;2026-07-03T16:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T13:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-10T16:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T13:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00;2026-07-17T16:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T13:00:00+02:00

Le Paradol 2, rue Prévost-Paradol 75014 Paris

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