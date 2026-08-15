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Expo-concours Libertés menacées Musée Romain Rolland Clamecy

jeudi 1 avril 2027 · Musée Romain Rolland · Clamecy

Expo-concours Libertés menacées Musée Romain Rolland Clamecy

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
vendredi 30 avril 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Romain Rolland
Adresse
Avenue de la République
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Expo-concours Libertés menacées

Musée Romain Rolland Avenue de la République Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 10:00:00
fin : 2027-09-30 12:00:00

Date(s) :
2027-04-01 2027-05-02 2027-10-01

La ville de Clamecy organise une exposition temporaire sous forme de concours d’oeuvres d’art au Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, du 31 mars au 31 décembre 2027. Sous le titre libertés menacées , cette manifestation invite les artistes de la région à interroger, à travers leur création, les enjeux contemporains liés aux libertés individuelles et collectives. Quatre catégories sont ouvertes Peinture ; sculpture ; photographie d’art ; hybride. Chaque artiste peut présenter une oeuvre par catégorie (soit un maximum de quatre oeuvres). Deux prix de 1000 euros chacun seront décernés par catégorie le prix du jury et le prix du public. Date limite dépôt de candidature jusqu’au dimanche 7 février 2027 à minuit   .

Musée Romain Rolland Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   barbara.turchetto@mairie-clamecy.fr

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English : Expo-concours Libertés menacées

L’événement Expo-concours Libertés menacées Clamecy a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Clamecy Haut Nivernais

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