EXPO DANS L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE : REGARD(S) SUR LA VILLE, Vieux château (musée d’art naïf), Laval

Informations pratiques

EXPO DANS L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE : REGARD(S) SUR LA VILLE 18 – 20 septembre Vieux château (musée d’art naïf) Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Il y a 200 ans, l’invention de la photographie par Nicéphore Nièpce bouleverse la perception du monde. Dorénavant, il devient possible, par l’image, de fixer fidèlement la réalité. Pour les premiers photographes, la ville devient un terrain d’expérimentation et un sujet majeur d’inspiration pour une production artistique renouvelée. À Laval, à partir de 1860, les monuments, les rues et l’activité de la population se dévoilent peu à peu devant l’objectif de ces artistes d’un nouveau genre. Au fil des générations, leur rapport sensible à l’espace urbain évolue parallèlement aux progrès techniques de la prise de vue.

Exposition sous la forme d’un parcours-découverte sur 5 sites (Cour du Vieux-château, Espace Alain Gerbault, Jardin de la Perrine, Bibliothèque Albert Legendre et hall de l’Hôtel de Ville)

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

Il y a 200 ans, l’invention de la photographie par Nicéphore Nièpce bouleverse la perception du monde. Dorénavant, il devient possible, par l’image, de fixer fidèlement la réalité. Pour les premiers …

© Ville de Laval (Amélie)