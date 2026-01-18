Expo déconnectée : des dessins pour débrancher Médiathèque Virginia Woolf Paris
On l’a dans le sac, dans la poche et surtout dans la main. Il est
rectangulaire. Prend des photos, prend les appels et surtout prend du
temps. Il ne peut pas se retrouver tout seul comme on ne peut pas vivre
sans lui. L’oublier quelque part ou partir de chez soi sans, c’est
devenu aujourd’hui une épreuve. Il nous connecte au monde, à nos
camarades de classe ou à nos frères et sœurs de la chambre d’à côté.
Voyez de qui on parle hein ? Le téléphone.
Impossible de se passer de notre nouveau doudou. Outil aux milliards
de fonctions, nous l’utilisons parfois pour pas grand-chose, ou pour le
pire comme se foutre sur la tronche ou s’envoyer des jolis noms
d’oiseaux. Nous les premiers à Dessinez Créez Liberté et à Marge, nous
ne sommes pas épargnés par l’abrutissement que cette relation d’addictes
au téléphone provoque. Alors, on s’est dit, pourquoi pas débrancher un
peu. De notre côté, ça passe par prendre une feuille et des crayons.
Voici une série de dessins pour aborder de près ou de loin, des angles
de notre rapport aux écrans. Posez votre téléphone, juste quelques
minutes, et essayez de découvrir les sens cachés derrière chacun de ces
dessins.
Une exposition pédagogique de l’association Dessinez Créez Liberté (DCL), fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015.
Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
gratuit
Tout public.
