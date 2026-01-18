Expo déconnectée : des dessins pour débrancher Médiathèque Virginia Woolf Paris

On l’a dans le sac, dans la poche et surtout dans la main. Il est

rectangulaire. Prend des photos, prend les appels et surtout prend du

temps. Il ne peut pas se retrouver tout seul comme on ne peut pas vivre

sans lui. L’oublier quelque part ou partir de chez soi sans, c’est

devenu aujourd’hui une épreuve. Il nous connecte au monde, à nos

camarades de classe ou à nos frères et sœurs de la chambre d’à côté.

Voyez de qui on parle hein ? Le téléphone.

Impossible de se passer de notre nouveau doudou. Outil aux milliards

de fonctions, nous l’utilisons parfois pour pas grand-chose, ou pour le

pire comme se foutre sur la tronche ou s’envoyer des jolis noms

d’oiseaux. Nous les premiers à Dessinez Créez Liberté et à Marge, nous

ne sommes pas épargnés par l’abrutissement que cette relation d’addictes

au téléphone provoque. Alors, on s’est dit, pourquoi pas débrancher un

peu. De notre côté, ça passe par prendre une feuille et des crayons.

Voici une série de dessins pour aborder de près ou de loin, des angles

de notre rapport aux écrans. Posez votre téléphone, juste quelques

minutes, et essayez de découvrir les sens cachés derrière chacun de ces

dessins.

Une exposition pédagogique de l’association Dessinez Créez Liberté (DCL), fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015.

Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit

Tout public.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/



