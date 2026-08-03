EXPO FID&BD ALEXIA TRS ELMEDIATOR Perpignan
samedi 26 septembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
EXPO FID&BD ALEXIA TRS
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-09-26
Au Mediator Dans le cadre du festival International du Disque et de la BD, une exposition des dessins de Alexia Trs est installée pour l’occasion.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
At the Mediator: As part of the International Record and Comic Book Festival, an exhibition of drawings by Alexia Trs has been set up for the occasion.
L’événement EXPO FID&BD ALEXIA TRS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME
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