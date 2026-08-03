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AGENDA · Perpignan

EXPO FID&BD ALEXIA TRS ELMEDIATOR Perpignan

samedi 26 septembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan

EXPO FID&BD ALEXIA TRS ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
ELMEDIATOR
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

EXPO FID&BD ALEXIA TRS

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-09-26

Au Mediator Dans le cadre du festival International du Disque et de la BD, une exposition des dessins de Alexia Trs est installée pour l’occasion.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

At the Mediator: As part of the International Record and Comic Book Festival, an exhibition of drawings by Alexia Trs has been set up for the occasion.

L’événement EXPO FID&BD ALEXIA TRS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME

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