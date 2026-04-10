Saint-Valery-sur-Somme

Expo les compagnons artistes

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-28 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Peintures et sculptures

Peintures et sculptures .

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 29

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English :

Paintings and sculptures

L’événement Expo les compagnons artistes Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME