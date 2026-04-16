Saint-Valery-sur-Somme

Zébulon confection

Place Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-11

Couture créative zéro déchets

Couture créative zéro déchets .

Place Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 29

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English :

Zero waste creative sewing

L’événement Zébulon confection Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME