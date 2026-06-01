Expo patchworks Suze-la-Rousse
Expo patchworks Suze-la-Rousse dimanche 14 juin 2026.
Suze-la-Rousse
Expo patchworks
Eglise St Bach Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-11-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Comme chaque année, les petites cousettes exposent leurs patchworks sur un thème religieux.
Pour 2026, c’est François d’Assise, Saint d’hier, Saint d’aujourd’hui .
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Eglise St Bach Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 93 00 78 nico.lepine.26@orange.fr
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English : Expo patchworks
Like every year, the little sewists exhibit their patchworks on a religious theme.
For 2026, it’s Francis of Assisi, Saint of yesterday, Saint of today .
L’événement Expo patchworks Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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