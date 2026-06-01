Suze-la-Rousse

Expo patchworks

Eglise St Bach Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-11-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Comme chaque année, les petites cousettes exposent leurs patchworks sur un thème religieux.

Pour 2026, c’est François d’Assise, Saint d’hier, Saint d’aujourd’hui .

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Eglise St Bach Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 93 00 78 nico.lepine.26@orange.fr

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English : Expo patchworks

Like every year, the little sewists exhibit their patchworks on a religious theme.

For 2026, it’s Francis of Assisi, Saint of yesterday, Saint of today .

L’événement Expo patchworks Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence