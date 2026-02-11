Expo peinture Yzeures-sur-Creuse
samedi 28 novembre 2026 · Yzeures-sur-Creuse
Informations pratiques
Yzeures-sur-Creuse
Expo peinture
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-28
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-11-28
Pour les férus de peinture, ou les amateurs de nouveaux talents, la médiathèque abritera des œuvres d’Huguette Revillon une artiste peintre locale.
Profitez en pour venir admirer ses tableaux aux heures d’ouvertures de l’espace culturel.
Pour les férus de peinture, ou les amateurs de nouveaux talents, la médiathèque abritera des œuvres d’Huguette Revillon une artiste peintre locale.
Profitez en pour venir admirer ses tableaux aux heures d’ouvertures de l’espace culturel. .
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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English :
For art enthusiasts or those who enjoy discovering new talent, the media library will be showcasing works by Huguette Revillon, a local painter.
Take this opportunity to come admire her paintings during the cultural center’s hours of operation.
L’événement Expo peinture Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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