Expo Photo – Femme Mariachi à travers l’histoire Galerie l’Esprit d’Escalier Paris

Informations pratiques

Dans le cadre de la 3e édition du Festival Femme Mariachi Europe (FFME), venez découvrir l’histoire du mariachi féminin à travers une exposition de photographies et d’objets d’archives qui racontent une histoire essentielle : ccelle des femmes qui ont ouvert la voie dans l’univers du mariachi. Au programme du festival, vous pourrez également assister à une performance en plein air, le 25 septembre,à 16h, dans Kiosque du jardin Nelson Mandela, ainsi que la table ronde « Cheffes de mariachis : parcours, passions et femmage aux pionnières », à la Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Pendant trois semaines, la galerie L’Esprit d’Escalier accueillera des photographies et des pièces d’archives consacrées aux femmes qui ont ouvert la voie dans l’univers du mariachi. Vous pourrez notamment découvrir des photographies des premières femmes à avoir organisé et dirigé des mariachis exclusivement féminins, ainsi que des témoignages de leurs parcours et de leurs groupes, qu’elles ont conduits jusqu’à des scènes internationales.

Lucha Reyes, reigne de la musique ranchera ; Crédits : Collection privée

L’exposition retrace cette histoire depuis ses débuts jusqu’à nos jours, en mettant en lumière les pionnières qui ont contribué à faire évoluer les représentations et à ouvrir l’espace pour les générations suivantes. Aujourd’hui, des femmes du monde entier peuvent à leur tour monter sur scène, trompette et guitarrón en main, pour faire vivre les rancheras et la musique mariachi.

Le parcours permettra également d’admirer un costume traditionnel de femme mariachi, véritable symbole de l’identité et de l’évolution de cette tradition musicale.

Ne ratez pas nos événements spéciaux :

Vernissage : 15 septembre à 19h

Conversatoire : 17 septembre à 19h

Concert : 23 septembre à 19h

Du 15 au 27 septembre 2026, l’exposition « Celles qui ont ouvert la voie » retrace l’histoire du mariachi féminin à travers photographies d’archives, objets et costume traditionnel. Un hommage aux pionnières qui ont organisé et dirigé les premiers mariachis exclusivement féminins et porté leur musique jusqu’aux scènes internationales, dans le cadre du Festival Femme Mariachi Europe 2026.

Du mardi 15 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie l’Esprit d’Escalier 10 Av. de Corbera 75012 Paris

https://www.festivalfemmemariachi.com/fr



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