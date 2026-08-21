EXPO-TYPO : trésors de typographie XVe-XXIe siècles, Archives municipales, Alès
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Alès
Informations pratiques
EXPO-TYPO : trésors de typographie XVe-XXIe siècles 19 et 20 septembre Archives municipales Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
EXPO-TYPO : Trésors de typographie du XVe au XXIe siècle
En attendant la visite guidée des Archives, découvrez une exposition exceptionnelle de livres imprimés rares et précieux, du XVe au XXe siècle. Le parcours se prolonge avec les créations contemporaines de l’artiste Jacquie Barral, dont les livres d’artiste du XXIe siècle offrent un regard original sur la typographie et l’objet livre.
Archives municipales 4 Boulevard Gambetta, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie 0466543220 https://archives.ales.fr Parking gratuit à 100 mètres su l’autre rive du Gardon
EXPO-TYPO
©direction de la communication – Alès agglomération
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