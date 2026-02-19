Expo-vente Le Moûtier Mazet-Saint-Voy

Expo-vente

Le Moûtier 3, chemin du Moûtier Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

2026-07-01

L’artisanat de la communauté des Diaconesses de Reuilly livrets, cartes, photos, bougies, couture, tricot,…

Le Moûtier 3, chemin du Moûtier Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 05 45 soeurviolaine@free.fr

English :

Handicrafts from the Diaconesses de Reuilly community: booklets, cards, photos, candles, sewing, knitting, etc.

L’événement Expo-vente Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon