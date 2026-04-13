Exposer la mode en France, Château de Fontainebleau, Fontainebleau
Exposer la mode en France, Château de Fontainebleau, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Exposer la mode en France Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Cette table ronde permettrait à la fois de présenter les projets d’exposition de mode en cours en France et d’ouvrir une discussion plus large sur les liens entre mode et institutions muséales. Pourquoi et comment exposer la mode ? Dans quelle mesure ces expositions permettent-elles d’élargir ou de renouveler les publics ? Quelles approches privilégier ? Quels dialogues instaurer entre musées de beaux-arts et institutions spécialisées dans la mode et le textile ?
Château de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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