Expositin Collages avec l’association Loc’O’Motiv Locminé
Expositin Collages avec l’association Loc’O’Motiv Locminé samedi 6 juin 2026.
Expositin Collages avec l’association Loc’O’Motiv
Médiathèque Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-06
Ghislaine Robin, présidente de l’association Loc’O4Motiv, expose ses réalisations collages papiers dans le cadre de l’Art-Thérapie. Ce procédé créatif permet de gérer sa sensibilité et de soulager de fortes tensions émotionnelles. Vente d’affiches et de cartes postales au profit de l’association. Entrée libre, tout public. .
Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
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English :
L’événement Expositin Collages avec l’association Loc’O’Motiv Locminé a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE