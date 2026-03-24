Expositin Collages avec l’association Loc’O’Motiv

Médiathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-06

Ghislaine Robin, présidente de l’association Loc’O4Motiv, expose ses réalisations collages papiers dans le cadre de l’Art-Thérapie. Ce procédé créatif permet de gérer sa sensibilité et de soulager de fortes tensions émotionnelles. Vente d’affiches et de cartes postales au profit de l’association. Entrée libre, tout public. .

Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

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English :

L’événement Expositin Collages avec l’association Loc’O’Motiv Locminé a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE