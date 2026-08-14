Exposition 10 000 ans de voyage gustatif Centre Culturel de Chine Paris

Informations pratiques

Du vendredi 11 septembre au mardi 10 novembre 2026 (sauf dimanche, jours fériés et samedi pendant les vacances scolaires)

Organisée conjointement par le Centre culturel de Chine à Paris et le Musée national de Chine, cette exposition vous invite voyager à travers 10 000 ans de gastronomie chinoise. Plus de 30 pièces d’ustensiles culinaires, associées à des dispositifs numériques immersifs (animations lumineuses, réalité virtuelle), retracent l’art de la cuisine et du banquet à travers quatre sections thématiques.

Des premiers foyers de cuisson de l’Antiquité aux porcelaines raffinées, l’exposition révèle comment la culture culinaire chinoise a façonné les concepts d’« harmonie des cinq saveurs » et d’« harmonie dans la diversité ».

Au programme sur réservation : une conférence de Wang Yueqian, commissaire de l’exposition, ainsi que des visites guidées ludiques pour le jeune public.

Salle d’exposition du bâtiment classique, Centre culturel de Chine à Paris, 1, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris, entrée libre, sans réservation.

Organisée conjointement par le Centre culturel de Chine à Paris et le Musée national de Chine, cette exposition vous invite voyager à travers 10 000 ans de gastronomie chinoise.

Du vendredi 11 septembre 2026 au mardi 10 novembre 2026 :

gratuit

Au programme sur réservation : une conférence de Wang Yueqian, commissaire de l’exposition, ainsi que des visites guidées ludiques pour le jeune public.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-11T00:59:59+01:00

Date(s) :

Centre Culturel de Chine 1, boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris



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