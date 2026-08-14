Exposition 10 000 ans de voyage gustatif Centre Culturel de Chine Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Centre Culturel de Chine · Paris
Informations pratiques
Du vendredi 11 septembre au mardi 10 novembre 2026 (sauf dimanche, jours fériés et samedi pendant les vacances scolaires)
Organisée conjointement par le Centre culturel de Chine à Paris et le Musée national de Chine, cette exposition vous invite voyager à travers 10 000 ans de gastronomie chinoise. Plus de 30 pièces d’ustensiles culinaires, associées à des dispositifs numériques immersifs (animations lumineuses, réalité virtuelle), retracent l’art de la cuisine et du banquet à travers quatre sections thématiques.
Des premiers foyers de cuisson de l’Antiquité aux porcelaines raffinées, l’exposition révèle comment la culture culinaire chinoise a façonné les concepts d’« harmonie des cinq saveurs » et d’« harmonie dans la diversité ».
Au programme sur réservation : une conférence de Wang Yueqian, commissaire de l’exposition, ainsi que des visites guidées ludiques pour le jeune public.
Salle d’exposition du bâtiment classique, Centre culturel de Chine à Paris, 1, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris, entrée libre, sans réservation.
Organisée conjointement par le Centre culturel de Chine à Paris et le Musée national de Chine, cette exposition vous invite voyager à travers 10 000 ans de gastronomie chinoise.
Du vendredi 11 septembre 2026 au mardi 10 novembre 2026 :
gratuit
Au programme sur réservation : une conférence de Wang Yueqian, commissaire de l’exposition, ainsi que des visites guidées ludiques pour le jeune public.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-11T00:59:59+01:00
Date(s) :
Centre Culturel de Chine 1, boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris
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