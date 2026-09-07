Exposition « 10 ans de Résurgence : notre festival culturel de l’automne », Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de SOUILLAC · Souillac
Informations pratiques
Exposition « 10 ans de Résurgence : notre festival culturel de l’automne » 2 et 3 octobre Bibliothèque municipale de SOUILLAC Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Pour la 10ème édition anniversaire du festival d’Art comtemporain « résurgence » : exposition sur les 10 thématiques du festival, les 10 affiches et brochures : de Sim Copans et le jazz à Souillac à Gaston Monnerville pour « Chose Publique » cette année.
Bibliothèque municipale de SOUILLAC 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 0565326792 http://mediatheque.souillac.fr
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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