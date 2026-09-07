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Exposition « 10 ans de Résurgence : notre festival culturel de l’automne », Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de SOUILLAC · Souillac

Exposition « 10 ans de Résurgence : notre festival culturel de l’automne », Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de SOUILLAC
Adresse
10 rue de la Halle, 46200 Souillac
Ville
46200 Souillac
Département
Lot

Exposition « 10 ans de Résurgence : notre festival culturel de l’automne » 2 et 3 octobre Bibliothèque municipale de SOUILLAC Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Pour la 10ème édition anniversaire du festival d’Art comtemporain « résurgence » : exposition sur les 10 thématiques du festival, les 10 affiches et brochures : de Sim Copans et le jazz à Souillac à Gaston Monnerville pour « Chose Publique » cette année.

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Biblis en folie 2026

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