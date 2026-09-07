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Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle - Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac · Souillac

Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle - Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac
Adresse
Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac
Ville
46200 Souillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Renseignements au 06.68.22.12.88.

Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac Dimanche 20 septembre, 12h00 Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lot

Gratuit. Renseignements au 06.68.22.12.88.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez partager votre goût du patrimoine lors d’un pique-nique convivial au pied de la chapelle de Présignac.
En cas de pluie, un lieu de repli sera prévu sous un hangar situé à proximité de la chapelle.

Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie
Venez partagé votre goût du patrimoine lors de ce pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac.

©Lot tourisme

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