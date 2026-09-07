Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac

Informations pratiques

Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac Dimanche 20 septembre, 12h00 Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lot

Gratuit. Renseignements au 06.68.22.12.88.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez partager votre goût du patrimoine lors d’un pique-nique convivial au pied de la chapelle de Présignac.

En cas de pluie, un lieu de repli sera prévu sous un hangar situé à proximité de la chapelle.

Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie

Venez partagé votre goût du patrimoine lors de ce pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac.

©Lot tourisme