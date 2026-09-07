Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle - Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac · Souillac
Informations pratiques
Pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac Dimanche 20 septembre, 12h00 Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lot
Gratuit. Renseignements au 06.68.22.12.88.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez partager votre goût du patrimoine lors d’un pique-nique convivial au pied de la chapelle de Présignac.
En cas de pluie, un lieu de repli sera prévu sous un hangar situé à proximité de la chapelle.
Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie
Venez partagé votre goût du patrimoine lors de ce pique-nique partagé au pied de la chapelle de Présignac.
©Lot tourisme
À voir aussi à Souillac (Lot)
- Vide-grenier de Souillac Souillac 13 septembre 2026
- Conférence archéologique Salle Joachim du Bellay Souillac 18 septembre 2026
- Conférence archéologique – Les herbivores de la dernière glaciation : apport des découvertes dans l’igue du Gral et en Quercy, Salle Joachim du Bellay, Souillac 18 septembre 2026
- Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac 19 septembre 2026
- Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac 19 septembre 2026