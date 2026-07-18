Exposition : 3615 Dézip / Un grenier, des mémoires de quartiers, Base sous-marine Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition : 3615 Dézip / Un grenier, des mémoires de quartiers 19 et 20 septembre Base sous-marine Bordeaux Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le temps de l’exposition, l’Annexe de la Base sous-marine devient le grenier des mémoires de Bordeaux Maritime : archives photographiques, portraits, souvevenirs…

Au cœur du dispositif, un Minitel participatif : chaque visiteur peut y déposer un souvenir, une date, une anecdote liée au quartier, contribuant ainsi à une mémoire collective en train de se construire.

Entrée à prix libre. Après les Journées du patrimoine, l’exposition reste ouverte du jeudi au dimanche de 10h à 17h, jusqu’au 3 octobre.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Base sous-marine Bordeaux Base sous marine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine La base sous-marine de Bordeaux est l’une des cinq bases pour sous-marins construites par les Allemands sur la façade atlantique française au cours de la Seconde Guerre mondiale. Édifiée entre 1941 et 1943, elle accueillit des sous-marins italiens et allemands.

Propriété de la ville de Bordeaux, elle abrite aujourd’hui plusieurs espaces culturels : les Bassins des Lumières, un centre d’art numérique, et Boîte noire, lieu culturel de proximité.

Le temps de l’exposition, l’Annexe de la Base sous-marine devient le grenier des mémoires de Bordeaux Maritime : archives photographiques, portraits, souvevenirs…

© Archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux XXVIII C 16, Halle des docks (intérieur), photographie noir et blanc, Charles Chambon, s.d.