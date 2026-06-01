Locmariaquer

Exposition à la chapelle St Michel

Chapelle st Michel Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-20

Exposition de peintures de Clémentine Le Gentil et de céramiques Raku par Mireille et Gilbert Faurie.

A travers Plume et Couteau, Clémentine Le Gentil développe un travail mêlant acrylique, appliquée au couteau ou au pinceau, ou aquarelle. Son univers se construit autour de paysages marins et montagneux, vibrants de couleurs et d’énergie, mais également de figures féminines, en mouvement ou en portrait.

Originaires d’Alsace Mireille et Gilbert FAURIE ont deux passions: l’une pour le Morbihan où ils résident une grande partie de l’année, l’autre pour la céramique et plus particulièrement le Raku.

Technique ancestrale d’émaillage d’origine coréenne du 16ème siècle, le raku se caractérise par ses craquelures très prononcées dues au choc thermique en sortie de cuisson.

Silhouettes élancées pour Mireille et vases japonisants ou poissons stylisés pour Gilbert, à chacun son univers toujours très coloré !

Entrée gratuite .

Chapelle st Michel Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne

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L’événement Exposition à la chapelle St Michel Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon