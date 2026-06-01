Kermesse de l’école du Votten Locmariaquer
Kermesse de l’école du Votten Locmariaquer vendredi 19 juin 2026.
Locmariaquer
Kermesse de l’école du Votten
La Ruche Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez nombreux à notre Kermesse organisée à la Ruche jeux, maquillage et tombola
Pensez à réserver votre part de paëlla, à consommer sur place ou à emporter 10€ la part adulte 5€ la part enfant
C’est l’occasion de partager un moment convivial au profit des enfants de l’école. .
La Ruche Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Kermesse de l’école du Votten Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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