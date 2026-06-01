Locmariaquer

Kermesse de l’école du Votten

La Ruche Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez nombreux à notre Kermesse organisée à la Ruche jeux, maquillage et tombola

Pensez à réserver votre part de paëlla, à consommer sur place ou à emporter 10€ la part adulte 5€ la part enfant

C’est l’occasion de partager un moment convivial au profit des enfants de l’école. .

La Ruche Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kermesse de l’école du Votten Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon