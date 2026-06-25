Exposition à la Maison de la Culture LA SEMAINE IDÉALE LES ÉTUDIANT•ES OCCUPENT LA MCA ! Amiens

Informations pratiques

Amiens

Exposition à la Maison de la Culture LA SEMAINE IDÉALE LES ÉTUDIANT•ES OCCUPENT LA MCA !

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-31

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-03-31

LA SEMAINE IDÉALE LES ÉTUDIANT•ES OCCUPENT LA MCA !

DU MER 31 MARS AU SAM 15 MAI

MAISON DE LA CULTURE

Et si, en écho à notre temps fort dédié à l’émergence, l’espace Matisse devenait une page blanche pour celles et ceux qui se forment à Amiens, mais seront les artistes de demain ? Associant pour la première fois l’ESAD et l’UFR des Arts de l’Université Picardie Jules Verne, en lien avec le FRAC Picardie, une semaine idéale d’ateliers, de master-class et de workshop croisant les étudiant.es, les enseignant.es et les artistes conduira à la production d’œuvres qui demeureront exposées plus d’un mois, dans un espace où se déploiera également, durant plus d’un mois ensuite, une programmation vivante initiée par les jeunes gens. Impatience !

VERNISSAGE MER 31 MARS 2027 • 18H

Emerge

Maison de la Culture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

LA SEMAINE IDÉALE LES ÉTUDIANT•ES OCCUPENT LA MCA !

DU MER 31 MARS AU SAM 15 MAI

MAISON DE LA CULTURE

Et si, en écho à notre temps fort dédié à l’émergence, l’espace Matisse devenait une page blanche pour celles et ceux qui se forment à Amiens, mais seront les artistes de demain ? Associant pour la première fois l’ESAD et l’UFR des Arts de l’Université Picardie Jules Verne, en lien avec le FRAC Picardie, une semaine idéale d’ateliers, de master-class et de workshop croisant les étudiant.es, les enseignant.es et les artistes conduira à la production d’œuvres qui demeureront exposées plus d’un mois, dans un espace où se déploiera également, durant plus d’un mois ensuite, une programmation vivante initiée par les jeunes gens. Impatience !

VERNISSAGE MER 31 MARS 2027 • 18H

Emerge

Maison de la Culture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

ID%C9ALE WEEK: STUDENTS TAKE OVER THE MCA!

WEDNESDAY, MARCH 31–SATURDAY, MAY 15

MAISON DE LA CULTURE

What if, in line with our special focus on emerging talent, the Matisse space became a blank canvas for those currently studying in Amiens—who will be the artists of tomorrow? Bringing together the ESAD and the UFR des Arts at the Université de Picardie Jules Verne for the first time, in collaboration with the FRAC Picardie, an “ideal week” of workshops and master classes bringing together students, teachers, and artists will lead to the creation of works that will remain on displayfor over a month, in a space where a vibrant program initiated by the young artists will also unfold for more than a month afterward. We can’t wait!

OPENING RECEPTION WEDNESDAY, MARCH 31, 2027 ? 6:00 PM

Emerge

Maison de la Culture

Free admission, subject to availability

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Exposition à la Maison de la Culture LA SEMAINE IDÉALE LES ÉTUDIANT•ES OCCUPENT LA MCA ! Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS