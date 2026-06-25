Exposition à la Maison de la Culture PRINTEMPS DU DESSIN Amiens
Exposition à la Maison de la Culture PRINTEMPS DU DESSIN Amiens mardi 9 mars 2027.
Amiens
Exposition à la Maison de la Culture PRINTEMPS DU DESSIN
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-03-09
Exposition
VERNISSAGE | PRINTEMPS DU DESSIN
JEU 25 MARS 2027 · 18H
MAISON DE LA CULTURE
Le retour d’un rendez-vous désormais très attendu des amiénois féru.es de dessin contemporain, et même de visiteuses et visiteurs parisiens ! Pour la cinquième fois, le FRAC Picardie et la MCA s’associent à Drawing Now Paris, dans le cadre du Printemps du dessin, pour mettre en lumière une démarche artistique singulière, ou une thématique fédératrice. On a hâte de vous dévoiler ce que nous réserve le prochain parcours entre les trois sites, préparé par la commissaire Joana P.R. Neves !
Exposition conçue en partenariat avec le Frac Picardie et Drawing Now Paris
DU MAR 9 MARS AU SAM 15 MAI
VERNISSAGE JEU 25 MARS 2027 • 18H
Exposition
Maison de la Culture
Entrée libre dans la limite des places disponibles
MCA & Frac Picardie
Exposition
VERNISSAGE | PRINTEMPS DU DESSIN
JEU 25 MARS 2027 · 18H
MAISON DE LA CULTURE
Le retour d’un rendez-vous désormais très attendu des amiénois féru.es de dessin contemporain, et même de visiteuses et visiteurs parisiens ! Pour la cinquième fois, le FRAC Picardie et la MCA s’associent à Drawing Now Paris, dans le cadre du Printemps du dessin, pour mettre en lumière une démarche artistique singulière, ou une thématique fédératrice. On a hâte de vous dévoiler ce que nous réserve le prochain parcours entre les trois sites, préparé par la commissaire Joana P.R. Neves !
Exposition conçue en partenariat avec le Frac Picardie et Drawing Now Paris
DU MAR 9 MARS AU SAM 15 MAI
VERNISSAGE JEU 25 MARS 2027 • 18H
Exposition
Maison de la Culture
Entrée libre dans la limite des places disponibles
MCA & Frac Picardie .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Exhibition
OPENING RECEPTION | SPRING OF DRAWING
THU, MARCH 25, 2027, 7:00 PM
MAISON DE LA CULTURE
The return of an event now eagerly anticipated by Amiens residents passionate about contemporary drawing—and even by visitors from Paris! For the fifth time, the FRAC Picardie and the MCA are teaming up with Drawing Now Paris, as part of the Spring of Drawing, to highlight a unique artistic approach or a unifying theme. We can’t wait to reveal what the upcoming exhibition tour across the three venues—curated by Joana P.R. Neves—has in store for you!
Exhibition organized in partnership with FRAC Picardie and Drawing Now Paris
MARCH 9 (TUE) MAY 15 (SAT)
OPENING RECEPTION THURSDAY, MARCH 25, 2027, AT 6 PM
Exhibition
Maison de la Culture
Free admission, subject to availability
MCA & Frac Picardie
L’événement Exposition à la Maison de la Culture PRINTEMPS DU DESSIN Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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