Exposition à la Maison de la Culture PRINTEMPS DU DESSIN Amiens mardi 9 mars 2027.

Amiens

Exposition à la Maison de la Culture PRINTEMPS DU DESSIN

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-03-09

Exposition

VERNISSAGE | PRINTEMPS DU DESSIN

JEU 25 MARS 2027 · 18H

MAISON DE LA CULTURE

Le retour d’un rendez-vous désormais très attendu des amiénois féru.es de dessin contemporain, et même de visiteuses et visiteurs parisiens ! Pour la cinquième fois, le FRAC Picardie et la MCA s’associent à Drawing Now Paris, dans le cadre du Printemps du dessin, pour mettre en lumière une démarche artistique singulière, ou une thématique fédératrice. On a hâte de vous dévoiler ce que nous réserve le prochain parcours entre les trois sites, préparé par la commissaire Joana P.R. Neves !

Exposition conçue en partenariat avec le Frac Picardie et Drawing Now Paris

DU MAR 9 MARS AU SAM 15 MAI

VERNISSAGE JEU 25 MARS 2027 • 18H

Exposition

Maison de la Culture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

MCA & Frac Picardie

Exposition

VERNISSAGE | PRINTEMPS DU DESSIN

JEU 25 MARS 2027 · 18H

MAISON DE LA CULTURE

Le retour d’un rendez-vous désormais très attendu des amiénois féru.es de dessin contemporain, et même de visiteuses et visiteurs parisiens ! Pour la cinquième fois, le FRAC Picardie et la MCA s’associent à Drawing Now Paris, dans le cadre du Printemps du dessin, pour mettre en lumière une démarche artistique singulière, ou une thématique fédératrice. On a hâte de vous dévoiler ce que nous réserve le prochain parcours entre les trois sites, préparé par la commissaire Joana P.R. Neves !

Exposition conçue en partenariat avec le Frac Picardie et Drawing Now Paris

DU MAR 9 MARS AU SAM 15 MAI

VERNISSAGE JEU 25 MARS 2027 • 18H

Exposition

Maison de la Culture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

MCA & Frac Picardie .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Exhibition

OPENING RECEPTION | SPRING OF DRAWING

THU, MARCH 25, 2027, 7:00 PM

MAISON DE LA CULTURE

The return of an event now eagerly anticipated by Amiens residents passionate about contemporary drawing—and even by visitors from Paris! For the fifth time, the FRAC Picardie and the MCA are teaming up with Drawing Now Paris, as part of the Spring of Drawing, to highlight a unique artistic approach or a unifying theme. We can’t wait to reveal what the upcoming exhibition tour across the three venues—curated by Joana P.R. Neves—has in store for you!

Exhibition organized in partnership with FRAC Picardie and Drawing Now Paris

MARCH 9 (TUE) MAY 15 (SAT)

OPENING RECEPTION THURSDAY, MARCH 25, 2027, AT 6 PM

Exhibition

Maison de la Culture

Free admission, subject to availability

MCA & Frac Picardie

L’événement Exposition à la Maison de la Culture PRINTEMPS DU DESSIN Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS