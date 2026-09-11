Exposition à la Maison Parra : venez visiter l’art, Maison Parra, Marmande

Informations pratiques

Exposition à la Maison Parra : venez visiter l’art Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Parra Lot-et-Garonne

Tarif préférentiel : 5€/personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le tarif d’entrée sera exceptionnellement fixé à 5 € par adulte, soit la moitié du tarif habituel. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Maison Parra 18 rue Paul Vergnes, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 24 30 16 24 http://www.maisonparra.com La Maison Parra est un lieu atypique, une maison d’art conçue et réalisée par Marianic et J2P Parra.

Ouverte au public depuis le mois de juin 2023, cette bâtisse de 1796 propose une déambulation dans le monde insolite de Marianic, artiste plasticienne, où art et nature se mêlent étroitement.

Le tarif d’entrée (1/2 tarif) sera fixé à 5 € par adulte, avec gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

©Maison Parra