Exposition à la Résistance Nuit européenne des musées Espace Simone Veil Limoges
Exposition à la Résistance Nuit européenne des musées Espace Simone Veil Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Exposition à la Résistance Nuit européenne des musées
Espace Simone Veil 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À Limoges, les élèves de CM2 de l’école Montmailler se sont transformés en apprentis historiens lors d’ateliers avec Amélia, médiatrice au musée de la Résistance. Ils ont mené une véritable enquête sur des soldats morts pour la France et enterrés au carré militaire du cimetière de Louyat. Un travail qui a associé mémoire, recherche historique et création artistique. Ils ont notamment transposé leurs travaux en textes, podcasts, affiches et autres créations artistiques c’est cette démarche que vous découvrirez à travers l’exposition.
Informations complémentaires auprès des équipes du musée. .
Espace Simone Veil 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44
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English : Exposition à la Résistance Nuit européenne des musées
L’événement Exposition à la Résistance Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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