Exposition à l’Arc de triomphe : Carte blanche à Camille Chastang Arc de triomphe Paris

Cette exposition temporaire se déploie sous la forme d’une installation associant papier peint, œuvres sur papier et céramiques. Elle met en lumière la richesse décorative de l’Arc de triomphe tout en révélant sa dimension sensible et organique.

Les ornements sculptés du monument constituent un vocabulaire symbolique puissant, célébrant à l’origine la victoire militaire, la gloire des armées et la mémoire nationale. Omniprésentes dans la Salle de l’Attique, les palmes incarnent à la fois le triomphe et l’hommage, inscrivant la pierre dans un registre solennel et commémoratif.

En dialogue avec ces motifs, le travail de Camille Chastang en révèle la portée sensible et politique. L’ornement devient alors porteur de récits, de silences et d’absences — notamment celles des femmes, dont les fleurs et les palmes n’ont jamais trouvé place au pied du monument.

Installée dans la Salle des Palmes, l’œuvre interroge la dimension politique et poétique de l’ornement, et plus largement la question de la présence et de l’absence des femmes au sein de ce site patrimonial emblématique. Camille Chastang tisse ainsi un lien subtil entre l’intime et le monumental, entre décor et mémoire.

Née en 1994, Camille Chastang vit et travaille entre la Normandie et Paris. Après une première formation en design textile, elle s’éloigne des arts appliqués pour rejoindre les Beaux-Arts, où elle approfondit une réflexion critique sur le dessin comme médium à part entière. Elle est diplômée en 2020 de la Villa Arson à Nice.

Sa pratique artistique, à la fois dessinée et écrite, s’inscrit dans une recherche plastique et théorique qui interroge la hiérarchie des médiums, des formes et des sujets au sein des pratiques artistiques. À travers le dessin, le décor et l’ornement, Camille Chastang cherche à déconstruire les rapports de pouvoir et les systèmes de valeur qui structurent l’histoire de l’art, tout en donnant une place centrale à des récits souvent relégués à la marge.

Elle participe à de nombreuses expositions collectives à Paris, Nice, Marseille et Lyon, ainsi qu’à des expositions personnelles notamment à l’Abbaye de Fontevraud, au FRAC Picardie et à la galerie Double-V (Marseille/Paris). Parallèlement, elle développe un important travail de médiation et de transmission, collaborant régulièrement avec des publics variés à travers des ateliers et des projets de création.

Elle est notamment lauréate du programme Création en cours avec les Ateliers Médicis et participe à des résidences telles que Rouvrir le monde à la Collection Yvon Lambert à Avignon. Ses dessins ont par ailleurs été publiés dans les revues Roven et The Drawer, consacrées au dessin contemporain.

Créé en 2017, par l’équipe de Drawing Now Paris, la première foire d’art contemporain exclusivement dédiée au dessin, le Printemps du dessin célèbre la diversité de cette pratique partout en France.

Du 20 mars au 21 juin, en réunissant des lieux aussi différents que des sites gérés par le Centre des monuments nationaux, des artothèques, des FRAC ou des centres d’art, le Printemps du dessin inscrit la culture au sein même des territoires et répond au souhait du Ministère de la Culture d’un « Printemps de la ruralité ».

À travers des expositions, des workshops, des ateliers, des conférences et des rencontres entre artistes et publics, le médium du dessin se déploie sous toutes ses formes, offrant au public une immersion au plus près de la création artistique. Ces rencontres réparties au niveau national permettent à des publics différents une proximité avec les artistes et leur travail lors des expositions et rencontres. Le dessin facilite ces rencontres car ce medium paraît plus direct et accessible.

Invitée du Printemps du dessin 2026, Camille Chastang investit l’Arc de triomphe avec une installation florale aux couleurs éclatantes.

Du samedi 21 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026

gratuit sous condition

Inclus dans le billet d’entrée

Gratuit pour les -26ans

Voir toutes les autres conditions de gratuités

Tout public.

Date(s) :

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Paris

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/carte-blanche-a-camille-chastang



