Exposition à l’Atelier 11 Cité Falguière : Soft Ground Atelier 11 Paris

Soft Ground est une exposition personnelle de l’artiste portugais Miguel Cipriano. Créée en réponse à sa résidence à l’Atelier 11 Cité Falguière, l’exposition invite à une réflexion sur la main humaine à la croisée de la sculpture, de la photographie et des technologies numériques contemporaines.

Prenant la Cité Falguière historique comme point de référence, l’exposition prolonge le travail de l’historien de l’art Diogo de Macedo (1889 – 1959) en se demandant comment le rapport à la sculpture s’est déplacé de la main à la machine, et comment le corps est aujourd’hui médiatisé par des outils numériques. À l’aube du XXe siècle, la sculpture a connu de profondes transformations. Des artistes de l’École de Paris, tels que Diogo de Macedo, ont navigué entre traditions académiques et sensibilités modernistes, favorisant un esprit d’expérimentation.

Dans le prolongement de cet héritage, Miguel Cipriano aborde le corps sous un angle différent. À l’aide de la photogrammétrie et de l’impression 3D, il génère des formes sculpturales à partir de scans du corps humain, traduisant la présence physique en expression technologique. L’exposition présente une série de photographies et de sculptures qui témoignent de ce processus de transformation matérielle : du corps à la donnée, de la donnée à l’objet, puis de l’objet à l’image.

Ouvert tous les jeudis de 16h à 20h ou sur rendez-vous.

Ce projet est soutenu par la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France, quil’a cofinancé dans le cadre du programme EXPOSITIONS GULBENKIAN pour soutenir l’artportugais au sein des institutions artistiques françaises.

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L’AiR Arts est fier de la diversité des origines de ses résidents et de la variété des perspectives qu’ils apportent à l’Atelier 11. Bien que nous ne soyons pas responsables des opinions personnelles exprimées par les participants, nous restons attachés à un environnement inclusif où tous les hôtes, résidents et invités sont traités avec respect.

L’exposition Soft Ground par Miguel Cipriano explore les liens entre sculpture, photographie et technologies numériques. Issue de sa résidence avec L’AiR Arts à l’Atelier 11 Cité Falguière, l’exposition interroge la transformation du corps en donnée et la place du geste sculptural à l’ère des outils numériques. Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France.

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

jeudi

de 16h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-30T16:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00

Atelier 11 11, cité Falguière 75015 Paris

https://www.lairarts.com/soft-ground.html



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