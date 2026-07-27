Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Retournac
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste
Église Saint-Jean-Baptiste Place de la République Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’histoire de l’édifice au travers de l’exposition.
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Église Saint-Jean-Baptiste Place de la République Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr
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English :
Discover the history of the building through the exhibition.
L’événement Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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