Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Retournac

Informations pratiques

Retournac

Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste

Église Saint-Jean-Baptiste Place de la République Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de l’édifice au travers de l’exposition.

.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de la République Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of the building through the exhibition.

L’événement Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire