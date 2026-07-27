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AGENDA · Retournac

Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Retournac

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Église Saint-Jean-Baptiste
Adresse
Place de la République
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste

Église Saint-Jean-Baptiste Place de la République Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de l’édifice au travers de l’exposition.
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Église Saint-Jean-Baptiste Place de la République Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   patrimoine.retournac@outlook.fr

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English :

Discover the history of the building through the exhibition.

L’événement Exposition à l’Église Saint-Jean-Baptiste Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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