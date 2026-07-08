UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Prayssac

Exposition à Santamaria Les 5 chemins Prayssac

mercredi 8 juillet 2026 · Prayssac

Exposition à Santamaria Les 5 chemins Prayssac

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
46 boulevard Aristide Briand
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Prayssac

Exposition à Santamaria Les 5 chemins

46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Exposition de sculptures, peintures et dessins des artistes Brigitte Arqué, Sébastien Legros, Sim Oliver, Penni Pierce et Tonia

Exposition de sculptures, peintures et dessins des artistes Brigitte Arqué, Sébastien Legros, Sim Oliver, Penni Pierce et Tonia.

  .

46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie   lartdesbastides@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of sculptures, paintings, and drawings by the following artists: Brigitte Arqu%E9, Sébastien Legros, Sim Oliver, Penni Pierce, and Tonia

L’événement Exposition à Santamaria Les 5 chemins Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Prayssac (Lot)