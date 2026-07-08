Exposition à Santamaria Les 5 chemins Prayssac
mercredi 8 juillet 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Exposition à Santamaria Les 5 chemins
46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Exposition de sculptures, peintures et dessins des artistes Brigitte Arqué, Sébastien Legros, Sim Oliver, Penni Pierce et Tonia
Exposition de sculptures, peintures et dessins des artistes Brigitte Arqué, Sébastien Legros, Sim Oliver, Penni Pierce et Tonia.
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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie lartdesbastides@gmx.fr
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English :
Exhibition of sculptures, paintings, and drawings by the following artists: Brigitte Arqu%E9, Sébastien Legros, Sim Oliver, Penni Pierce, and Tonia
L’événement Exposition à Santamaria Les 5 chemins Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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