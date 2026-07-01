Exposition à Santamaria Magali Castellon Cartographie d’un récit secret Prayssac
lundi 20 juillet 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Exposition à Santamaria Magali Castellon Cartographie d’un récit secret
46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Venez découvrir l'exposition Magali Castellon "Cartographie d'un récit secret"
Venez découvrir l'exposition Magali Castellon "Cartographie d'un récit secret". Au programme estampes, céramiques et livres d'artistes.
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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 81 95 94 08 nicole.carretier@wanadoo.fr
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English :
Come discover the exhibition: Magali Castellon, “Mapping a Secret Story”
L’événement Exposition à Santamaria Magali Castellon Cartographie d’un récit secret Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CVL Vignoble
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