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Exposition à Santamaria Magali Castellon Cartographie d’un récit secret Prayssac

lundi 20 juillet 2026 · Prayssac

Exposition à Santamaria Magali Castellon Cartographie d’un récit secret Prayssac

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
46 boulevard Aristide Briand
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Prayssac

Exposition à Santamaria Magali Castellon Cartographie d’un récit secret

46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Venez découvrir l'exposition Magali Castellon "Cartographie d'un récit secret"

Venez découvrir l'exposition Magali Castellon "Cartographie d'un récit secret". Au programme estampes, céramiques et livres d'artistes.

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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 81 95 94 08  nicole.carretier@wanadoo.fr

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English :

Come discover the exhibition: Magali Castellon, “Mapping a Secret Story”

L’événement Exposition à Santamaria Magali Castellon Cartographie d’un récit secret Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CVL Vignoble

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