Exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse Médiathèque DuBouillon Nantua

Informations pratiques

Nantua

Exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse

Médiathèque DuBouillon 32 rue du Docteur Grézel Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-25

La Médiathèque DuBouillon accueille l’exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse réalisée par la Direction des Musées de l’Ain.

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Médiathèque DuBouillon 32 rue du Docteur Grézel Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr

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English :

The M%E9diath%E8que DuBouillon is hosting the exhibition A table! The Gastronomic Meal in Bresse, organized by the Ain Museum Authority.

L’événement Exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse Nantua a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Bugey