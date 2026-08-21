Exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse Médiathèque DuBouillon Nantua
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque DuBouillon · Nantua
Informations pratiques
Nantua
Exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse
Médiathèque DuBouillon 32 rue du Docteur Grézel Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-25
La Médiathèque DuBouillon accueille l’exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse réalisée par la Direction des Musées de l’Ain.
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Médiathèque DuBouillon 32 rue du Docteur Grézel Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr
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English :
The M%E9diath%E8que DuBouillon is hosting the exhibition A table! The Gastronomic Meal in Bresse, organized by the Ain Museum Authority.
L’événement Exposition A table ! Le repas gastronomique en Bresse Nantua a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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