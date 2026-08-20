Exposition Acclimatation, pluie d’encre et d’aquarelle Bibliothèque Multimédia Guéret
mardi 8 décembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Exposition Acclimatation, pluie d’encre et d’aquarelle
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2026-12-08
Exposition d’Emily Wilson.
A mesure que je m’adapte à ce nouveau climat, le flux des saisons m’emporte à travers de nouvelles perspectives et les mêmes éléments qu’ailleurs air, feu, eau et terre, réarrangés par le temps et l’espace en compositions complètement différentes.
Ici le froid étant prédominant, je cherche constamment la moindre source de lumière et de chaleur dans le paysage le soleil à travers la pluie, le feu dans l’eau .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bmi-gueret.fr
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English : Exposition Acclimatation, pluie d’encre et d’aquarelle
L’événement Exposition Acclimatation, pluie d’encre et d’aquarelle Guéret a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Grand Guéret
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