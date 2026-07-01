Exposition « Adieu beauté », Musée des beaux-arts, Nîmes

Informations pratiques

Exposition « Adieu beauté » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entre classicisme et contemporanéité, paysage naturel et installation située, les photographies d’Alix Boillot demeurent les seules traces tangibles des colonnes doriques qu’elle a sculptées dans la neige.

Dans son traité d’architecture, De architectura, Vitruve expose les trois grands principes de l’architecture : firmitas, utilitas et venustas, soit la solidité, l’utilité et la beauté.

Ces sculptures de neige, éphémères et fragiles, n’aspirent quant à elles qu’à la beauté.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 33466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html Véritable écrin imaginé par l’architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu’un bel ensemble d’art français du XIXe siècle. Riche de ses collections, le musée vous propose ses expositions temporaires. A proximité des gares SNCF Nîmes centre et routière, des parkings de l’Esplanade et Gare SNCF. En bus et Trambus : arrêts Esplanade, Romanité et Planas. A 2 minutes à pied du musée Cultures taurines, du musée de la Romanité et des arènes.

Entre classicisme et contemporanéité, paysage naturel et installation située, les photographies d’Alix Boillot demeurent les seules traces tangibles des colonnes doriques qu’elle a sculptées dans la…