Exposition ‘Aix, au-delà du regard’ – Office de Tourisme – Aix-en-Provence, Office de Tourisme de la Ville d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Exposition ‘Aix, au-delà du regard’ – Office de Tourisme – Aix-en-Provence 14 janvier – 20 février 2027 Office de Tourisme de la Ville d’Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T08:30:00+01:00 – 2027-01-14T18:00:00+01:00

Fin : 2027-02-20T08:30:00+01:00 – 2027-02-20T18:00:00+01:00

Labellisée par le ministère de la Culture pour le Bicentenaire de la Photographie, l’exposition « Aix au-delà du regard » est portée par l’association Aix En Vue en partenariat avec l’association ARC Images.

Elle propose de découvrir la ville à travers le regard singulier de personnes malvoyantes et non-voyantes.

Afin d’expliquer au public la genèse et le concept de ce projet unique, une vidéo de visite d’exposition sera diffusée dès l’entrée.

Par la suite, la visite se fait de manière libre.

Un système de QR codes est placé à côté de chaque création photographique pour guider les personnes déficientes visuelles dans la lecture des images et la compréhension globale de l’exposition.

Un espace studio photo (nommé ‘Le 3ième œil’) est également aménagé au sein de l’exposition.

Il est dédié aux groupes scolaires (du primaire au lycée) qui souhaitent participer à des ateliers d’éducation à l’image coconstruits avec les enseignants.

Office de Tourisme de la Ville d’Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi – BP 40160 13605 Aix-en-Provence cedex 1 Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 16 11 61 https://www.aixenprovencetourism.com/ https://www.aixenprovencetourism.com/ L’Office de Tourisme est un EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) qui a pour but, depuis sa création en 1969, de promouvoir le territoire en tant que destination touristique.

Il est au service des visiteurs pour les conseiller, les guider et fournir des renseignements avant ou pendant leur séjour. L’Office de Tourisme participe à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une politique locale du tourisme en France et à l’étranger. Il propose des services, exploite des sites touristiques et gère des équipements municipaux : le Centre de Congrès, les sites de Cézanne- l’Atelier, la propriété du Jas de Bouffan et les carrières de Bibémus – ainsi que la boutique du musée Granet.

Il organise des manifestations telles que les «Rencontres du 9ème art» qui contribuent au rayonnement et à l’attractivité du territoire. Il assume un rôle de centrale de réservation pour des activités telles que les visites guidées, les excursions mais aussi l’accès à certains sites touristiques.

L’Office de Tourisme est administré par un comité de direction composé d’élus de la municipalité, de représentants des syndicats professionnels de l’hôtellerie, des commerçants, des transporteurs et agents de voyages, ainsi que de partenaires institutionnels (CCI, chambre d’agriculture…). Son président est le maire d’Aix . Son président délégué est l’adjoint au Tourisme. L’Office de Tourisme a obtenu le label Tourisme & Handicap pour les quatre grandes familles de handicap

Parking Rotonde

Labellisée par le ministère de la Culture pour le Bicentenaire de la Photographie, l’exposition « Aix au-delà du regard » est portée par l’association Aix En Vue en partenariat avec l’association ARC…

© Vincent BON – ARC Images – Aix En Vue