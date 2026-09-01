Exposition Anna Maria Sibylla Merian Bibliothèque Colette Vivier Paris
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Colette Vivier · Paris
Informations pratiques
Anna Maria Sibylla Merian (1647-1717), artiste et naturaliste allemande, se distingue par ses dessins de plantes et d’insectes. À travers ses observations et reproductions très détaillées, elle a effectué un travail scientifique considérable, notamment sur la métamorphose des papillons.
Des coloriages reprenant ses œuvres seront mis à disposition sur demande, pour les plus grands et les adultes.
Exposition proposée dans le cadre de l’Automne de la science dans les bibliothèques – La nature nous inspire.
Entrée libre, tout public
L’illustration pour comprendre la nature
Du mardi 15 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
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