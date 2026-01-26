Exposition Annick Michelet Pastel et Natalia Cullier Montagne Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

Exposition Annick Michelet Pastel et Natalia Cullier Montagne

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13

Exposition de Annick Michelet Pastel et Natalia Cullier Montagne présentée par Les Amis des Arts. .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 amis.desarts@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Annick Michelet Pastel et Natalia Cullier Montagne

L’événement Exposition Annick Michelet Pastel et Natalia Cullier Montagne Bressuire a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Bocage Bressuirais