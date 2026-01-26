Exposition Annick Michelet Pastel et Natalia Cullier Montagne Place de l’Hôtel de Ville Bressuire
Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13
Exposition de Annick Michelet Pastel et Natalia Cullier Montagne présentée par Les Amis des Arts. .
Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 amis.desarts@orange.fr
