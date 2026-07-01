Exposition : « Aqua-Museum », Galerie Courbet, Nîmes

Informations pratiques

Exposition : « Aqua-Museum » 19 et 20 septembre Galerie Courbet Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’exposition « Aqua-Museum » invite à découvrir l’importante collection de poissons naturalisés du Muséum, dont un requin pèlerin récemment restauré.

Galerie Courbet 13 boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie

L’exposition « Aqua-Museum » invite à découvrir l’importante collection de poissons naturalisés du Muséum, dont un requin pèlerin récemment restauré.

©Musée d’histoire naturelle