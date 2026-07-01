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Exposition : « Aqua-Museum », Galerie Courbet, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Galerie Courbet · Nîmes

Exposition : « Aqua-Museum », Galerie Courbet, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie Courbet
Adresse
13 boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Exposition : « Aqua-Museum » 19 et 20 septembre Galerie Courbet Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’exposition « Aqua-Museum » invite à découvrir l’importante collection de poissons naturalisés du Muséum, dont un requin pèlerin récemment restauré.

Galerie Courbet 13 boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie
L’exposition « Aqua-Museum » invite à découvrir l’importante collection de poissons naturalisés du Muséum, dont un requin pèlerin récemment restauré.

©Musée d’histoire naturelle

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