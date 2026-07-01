AGENDA · Nîmes
Exposition : « Aqua-Museum », Galerie Courbet, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Galerie Courbet · Nîmes
Informations pratiques
Exposition : « Aqua-Museum » 19 et 20 septembre Galerie Courbet Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
L’exposition « Aqua-Museum » invite à découvrir l’importante collection de poissons naturalisés du Muséum, dont un requin pèlerin récemment restauré.
Galerie Courbet 13 boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie
L’exposition « Aqua-Museum » invite à découvrir l’importante collection de poissons naturalisés du Muséum, dont un requin pèlerin récemment restauré.
©Musée d’histoire naturelle
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