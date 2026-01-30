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AGENDA · Montélimar

Exposition aquarelle Pigments Nomades Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran Montélimar

lundi 6 juillet 2026 · Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran · Montélimar

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 30 janvier 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran
Adresse
22 Avenue de Gournier
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Comprend un audioguide et un sachet de dégustation

Montélimar

Exposition aquarelle Pigments Nomades

Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Comprend un audioguide et un sachet de dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-01-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Venez découvrir l’exposition d’aquarelle Pigments Nomades du Nil aux Caraïbes, escale à Montélimar.
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Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 01 35  info@nougatsoubeyran.com

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English :

Come discover the watercolor exhibition Pigments Nomades : from the Nile to the Caribbean, with a stop in Montlimar.

L’événement Exposition aquarelle Pigments Nomades Montélimar a été mis à jour le 2026-06-23 par Montélimar Tourisme Agglomération

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