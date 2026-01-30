Exposition aquarelle Pigments Nomades Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran Montélimar
lundi 6 juillet 2026 · Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition aquarelle Pigments Nomades
Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Comprend un audioguide et un sachet de dégustation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-01-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Venez découvrir l’exposition d’aquarelle Pigments Nomades du Nil aux Caraïbes, escale à Montélimar.
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Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 01 35 info@nougatsoubeyran.com
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English :
Come discover the watercolor exhibition Pigments Nomades : from the Nile to the Caribbean, with a stop in Montlimar.
L’événement Exposition aquarelle Pigments Nomades Montélimar a été mis à jour le 2026-06-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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