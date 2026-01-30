Exposition aquarelle Pigments Nomades Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Exposition aquarelle Pigments Nomades

Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Comprend un audioguide et un sachet de dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-01-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Venez découvrir l’exposition d’aquarelle Pigments Nomades du Nil aux Caraïbes, escale à Montélimar.

.

Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 01 35 info@nougatsoubeyran.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the watercolor exhibition Pigments Nomades : from the Nile to the Caribbean, with a stop in Montlimar.

L’événement Exposition aquarelle Pigments Nomades Montélimar a été mis à jour le 2026-06-23 par Montélimar Tourisme Agglomération