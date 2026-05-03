Exposition art – installation : Benjamin Vedrenne à Saint-Agil, La Grange de l’Echalier, Couëtron-au-Perche

Exposition art – installation : Benjamin Vedrenne à Saint-Agil Dimanche 3 mai, 00h00 La Grange de l’Echalier Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

Benjamin Védrenne travaille à l’intersection entre art et science, via des thématiques issues de la physique et du spatial. Exposition art – installation : Benjamin Vedrenne à Saint-Agil. Il cherche à rendre visible la beauté de mondes inaccessibles, à révéler des structures visuelles émergentes et des géométries insoupçonnées, via la création d’installations interactives et de machines uniques. Il proposera une immersion dans une cartographie de la planète Mars, dessinée au fil de l’exposition, ainsi qu’un nouveau dispositif à l’écoute des particules sub-atomiques issues des confins du cosmos. Vous pourrez découvrir ses œuvres installées dans La Grange à l’occasion des portes ouvertes de St-Agil, dimanche 3 mai (brocante, animations, spectacle, restauration…).

La Grange de l’Echalier 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 81 52 »}]

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