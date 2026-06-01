Exposition Art mixte, Jardin public des Isnards, Salindres

Exposition Art mixte 20 et 21 juin Jardin public des Isnards Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Le collectif « Les Z’Artistes Turbulents » présente leur 5e exposition à thème : Art’ropodes.

Cette année, les 7 artistes turbulents, Flo et Camille Melzani, Adams, Pat Fimo, Corine Delorme, Franck Esse et Mik Ink, exposeront leurs oeuvres spécialement créées pour cette occasion.

Il n’y aura que des créations inédites. Art digital, peinture, dessin, encre, aquarelle, tatoo… et pleins de surprises pour les amateurs d’art et les curieux.

Toute la journée de samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 dans le magnifique cadre du Jardin des Isnards !

Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie

Exposition à thème des « Z’Artistes Turbulents EXPOSITION